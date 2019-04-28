Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSimВедомости вчера в 17:02
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
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Происшествия
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске
Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика
Грузия отказала во въезде российским байкерам
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви
Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Общество
Диетологи назвали пять самых полезных перекусов
Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова не пустит мужа на роды
44-летняя актриса считает, что мужчине нечего делать на таком мероприятии.
Обновлено в 00:45
Кино
ФАС рассмотрит жалобу на перенос показа премьеры «Мстителей»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от гражданина РФ на перенос премьеры фильма «Мстители: Финал» в кинотеатрах.
Обновлено в 04:25
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.
Обновлено в 06:48
Экономика
«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис
Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Политика
Лавров назвал преступлением освобождение США плененных в Сирии террористов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ужасным преступлением намерение США освободить взятых в плен в Сирии и Ираке террористов.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере
Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки
По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи
В греческом городе Каламата погиб телеоператор, снимавший местный обычай отмечать Пасху, передает агентство АМНА.
Обновлено вчера в 17:40
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24