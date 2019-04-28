Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSimВедомости вчера в 17:02

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
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Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Ведомостивчера в 17:02

В России официально заработали интегрированные в мобильники сим-карты – так называемые eSim

Эхо Москвы05:00

Tele2 первым запустил eSIM в России

Life.ru03:54

Оператор Tele2 предложил москвичам первыми перейти на eSIM

News.ru03:56

Tele2 начал предлагать абонентам подключение к eSim. Против этого выступали «большая тройка» операторов и ФСБ

Дождь02:44

Абоненты Tele2 могут перейти на eSim

Коммерсантъ02:28

Tele2 впервые предложила абонентам перейти на электронные сим-карты

REGNUM03:25
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Происшествия

Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика

Грузия отказала во въезде российским байкерам

Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Общество

Диетологи назвали пять самых полезных перекусов

Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова не пустит мужа на роды

44-летняя актриса считает, что мужчине нечего делать на таком мероприятии.
Обновлено в 00:45
Кино

ФАС рассмотрит жалобу на перенос показа премьеры «Мстителей»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от гражданина РФ на перенос премьеры фильма «Мстители: Финал» в кинотеатрах.
Обновлено в 04:25
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.
Обновлено в 06:48
Экономика

«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис

Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Политика

Лавров назвал преступлением освобождение США плененных в Сирии террористов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ужасным преступлением намерение США освободить взятых в плен в Сирии и Ираке террористов.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере

Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи

В греческом городе Каламата погиб телеоператор, снимавший местный обычай отмечать Пасху, передает агентство АМНА.
Обновлено вчера в 17:40
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика

Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24
Здоровье

Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом

Обновлено в 04:47
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