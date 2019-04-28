Tele2 предлагает абонентам перейти на eSimВедомости вчера в 17:02

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.

Происшествия Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети» В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.

Происшествия Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общество Диетологи назвали пять самых полезных перекусов Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Происшествия Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.

Кино ФАС рассмотрит жалобу на перенос показа премьеры «Мстителей» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от гражданина РФ на перенос премьеры фильма «Мстители: Финал» в кинотеатрах.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Энергетика «Газпром» в 2018 году удвоил прибыль За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.

Экономика «Экономическая бомба» устроит небывалый кризис Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Кино Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов» Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.

Политика Лавров назвал преступлением освобождение США плененных в Сирии террористов Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ужасным преступлением намерение США освободить взятых в плен в Сирии и Ираке террористов.

Происшествия Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.

Происшествия Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.

Происшествия В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи В греческом городе Каламата погиб телеоператор, снимавший местный обычай отмечать Пасху, передает агентство АМНА.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.