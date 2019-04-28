Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSimВедомости вчера в 17:02
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Диетологи назвали пять самых полезных перекусов
Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено вчера в 21:57
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Экономика
Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты
Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:58
Культура
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Культура
Первый канал огласил результаты голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:30
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Авто
Новый электрокар Tesla Roadster получит самый большой запас хода
Новая модель Tesla Roadster может получить самый большой запас хода.
Обновлено в 04:31
Политика
Президент Туркмении прочитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года, сообщает Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:54
Музыка
Угрозы поступают дочери Алсу после скандала
Напомним, что после победы Абрамовой разгорелся скандал. Редакторов шоу пользователи обвинили в подтасовке голосов.
Обновлено в 02:32
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Врач рассказал, какие гостиницы и бани выбирать аллергикам
Что нужно знать аллергику о путешествии, какие лекарства брать с собой, на что обращать внимание при выборе гостиницы – выясняем вместе со специалистами.
Обновлено в 03:56
Энергетика
«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»
Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14