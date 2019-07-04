Экономика
Tele2 перестанет работать в АбхазииРусская Планета вчера в 14:25
«С 15 июля 2019 года при нахождении на территории Абхазии абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи», — говорится на сайте оператора. Как отмечает Tele2, об изменении условий предоставления услуг связи в международном роуминге оператор оповестит дополнительно.
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Отключение с 15 июля: Российский оператор сообщил о проблемах с роумингом в Абхазии
Царьградвчера в 17:22
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В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
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Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
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В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест
Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
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Госкино Украины призвало Зеленского не допустить показ сериала «Сваты»
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Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
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На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
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Прохладная погода задержится в Москве до середины июля. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
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Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве
Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.
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Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
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