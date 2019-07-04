Экономика
Tele2 перестает оказывать услуги в АбхазииКоммерсантъ 13:41
С 15 июля абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи при нахождении на территории Абхазии, следует из сообщения на сайте оператора. Об изменении условий предоставления услуг связи в международном роуминге оператор оповестит дополнительно, отмечает Tele2.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 17:26, Вашингтон
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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
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Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
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Культура
Журналист нашел архивное видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел и опубликовал архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, предположительно, является художником Бэнкси.
Обновлено в 17:13
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый «Туламашзаводом», оснащён гибридным двигателем.
Обновлено в 15:36
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено в 15:33
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено в 14:19
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Космос
СМИ: К Земле мчится огромный астероид
Обновлено в 14:52
Здоровье
Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой
Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Политика
На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию
Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.
Обновлено в 13:27
Финансы
Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро
Доллар и евро растут на Московской бирже в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Политика
Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии "Слуга народа".
Обновлено в 15:48
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Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
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Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Политика
Болтон обрадовался захвату иранского танкера в Гибралтаре
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал задержание иранского танкера в Гибралтаре.
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Опубликованы изображения камеры Leica V-Lux 5
В сети появились качественные изображения камеры Leica V-Lux 5, которая придется на смену модели V-Lux Typ 114.
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Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Космос
В Роскосмосе рассказали о новых средствах по поиску отделяющихся частей РН
В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», рассказали телеканалу «Якутия 24» об использовании новейшего опытного образца комплекса технических средств эксплуатации районов падения фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей.
Обновлено в 07:09