Происшествия
Спасатели обнаружили тела всех девяти погибших в шахте в Соликамске
Спасатели обнаружили тела всех девяти погибших в шахте в СоликамскеРБК03:43
Сотрудники спасательных служб обнаружили тело девятого погибшего в шахте в Соликамске, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба, развернутого на месте происшествия. Эту информацию подтвердил источник РБК-Пермь.
РБК03:43
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Происшествия
Летевший в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя
Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Суматра
Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в воскресенье у южной части индонезийского острова Суматра.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Самарской области при взрыве газа пострадали трое подростков
Трое подростков пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Самарской области, сообщила в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушили
Пожарные потушили возгорание в квартире на 10 этаже жилого дома на востоке Москвы, спасены 15 человек, одному из них понадобилась помощь медиков, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Петербурге горит производственное здание
Производственное здание горит в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пожару присвоен повышенный номер сложности.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Новосибирске при пожаре в больнице погиб пациент
Обновлено в 06:34
Происшествия
На Кубани внедорожник упал с обрыва: двое погибли
Двое пассажиров 58 лет погибли. 63-летний водитель жив, он получил сильные травмы. Мужчину госпитализировали, передает "Интерфакс".
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Происшествия
Режиссер Светлана Баскова пострадала в ДТП в Москве
Кинорежиссер и сценарист Светлана Баскова оказалась одной из пострадавших в крупной автоаварии с участием автомобиля скорой помощи на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве вечером 22 декабря.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин
В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
В Великобритании отпущены без предъявления обвинений два человека, задержанные ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене
Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
На юго-востоке Москвы трамвай столкнулся с легковушкой
Обновлено в 06:23
Происшествия
Снегоход провалился под лед в Кузбассе
Водителя и пассажира снегохода, провалившегося под лед на Беловском водохранилище в Кузбассе, разыскивают спасатели.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком
В Стерлитамаке 34-летний местный житель угнал автомобиль с находящимися в нем пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Квартира-склеп на юге Москвы: трупы женщин лежали два года
Обновлено в 09:40