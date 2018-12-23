Происшествия

Спасатели обнаружили тела всех девяти погибших в шахте в Соликамске
РБК
03:43

Сотрудники спасательных служб обнаружили тело девятого погибшего в шахте в Соликамске, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба, развернутого на месте происшествия. Эту информацию подтвердил источник РБК-Пермь.
РБК03:43

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В шахте в Соликамске найдены тела 9 горняков. Что произошло?

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В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

РИА Новости00:48
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