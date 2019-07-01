Происшествия
Тела погибших при крушении гидросамолета в Подмосковье достали из рекиИзвестия вчера в 15:44
Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах, сначала водолазы извлекли из гидросамолета тела пилота и пассажира, после чего плавучий кран достал само судно и погрузил его на баржу, которая доставит поврежденный борт в Серпухов для проведения следственных мероприятий.
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с чего всё началось
Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства.РИА Новостивчера в 14:07
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Водолазы подняли на поверхность тела погибших при падении самолёта в Подмосковье
RT на русскомвчера в 14:17
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