Происшествия

Тела погибших при крушении гидросамолета в Подмосковье достали из рекиИзвестия вчера в 15:44

Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах, сначала водолазы извлекли из гидросамолета тела пилота и пассажира, после чего плавучий кран достал само судно и погрузил его на баржу, которая доставит поврежденный борт в Серпухов для проведения следственных мероприятий.
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Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета

Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства.
РИА Новостивчера в 14:07

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Рухнувший в Оку гидросамолет начали поднимать из воды. Видео

Телеканал 360°вчера в 13:26

Водолазы подняли на поверхность тела погибших при падении самолёта в Подмосковье

RT на русскомвчера в 14:17

Спасатели подняли из упавшего в реку в Подмосковье гидросамолета тела двух погибших

ТАССвчера в 14:06

Самолет упал в Оку: подняты тела погибших

Вести.Ruвчера в 14:05

Спасатели подняли из воды тела двух погибших при крушении гидросамолета

Эхо Москвывчера в 15:59

Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета

РИА Новостивчера в 14:07

Двух погибших при падении самолёта в реку в Подмосковье достали из воды

Говорит Москвавчера в 13:56
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
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Авто

Kahn Design доработал Range Rover Velar

Новый стандартный Range Rover Velar предлагается дилерами по цене от от 48 855 фунтов стерлингов (3,83 млн рублей).
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Москве второй раз за день задержали сотрудников ФБК Соболь и Жданова

На Трубной задержали также директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и юриста ФБК Любовь Соболь.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие

Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища

Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Общество

В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка

25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Обновлено в 00:30
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Годовалые близнецы погибли от жары в закрытой машине в США

Рекордное число детских смертей зарегистрировано в США в прошлом году - погибли 52 ребенка, оставленные родителями в закрытых автомобилях на жаре.
Обновлено 26 июля в 21:58
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

В Нижнем Тагиле водитель нарушитель-рецидивист сбил троих детей

В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в Нижнем Тагиле пострадали три ребёнка.
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Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

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Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг

В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился

У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Два тела нашли в канализационном коллекторе в Петербурге

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В Приамурье в зоне паводка почти 90 человек отказались от эвакуации

89 жителей села Норск Селемджинского района Амурской области отказались от эвакуации и живут на чердаках затопленных домов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»

Обновлено 26 июля в 15:57
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена

Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено 26 июля в 11:40
Политика

Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже

Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Общество

Лас-Вегас оккупировали кузнечики

В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 19:36
Футбол

Бывший футболист ЦСКА Эрнандес перешел в катарский «Аль-Ахли»

Бывший футболист московского футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес перешел в катарскую команду "Аль-Ахли".
Обновлено вчера в 22:33
Космос

Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»

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Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
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Общество

Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

Обновлено 26 июля в 20:22
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