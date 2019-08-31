Происшествия
RT на русскомТела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность
В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
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В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
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Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
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Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
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