Происшествия

RT на русскомRT на русскомТела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность

В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
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