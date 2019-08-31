В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.

Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность

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