Футбол
«Текстильщик» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад»Sport24.ru вчера в 10:49
«Текстильщик» из Иваново стал победителем зоны «Запад» первенства ПФЛ (третий по рангу дивизион российского футбола). Команда Дмитрия Бояринцева в предпоследнем туре обыграла в гостях «Коломну» со счетом 2:1 и на три очка опережает «Локомотив-Казанку».
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«Текстильщик» стал победителем Первенства России по футболу среди команд ПФЛ 2 дивизиона
IvanovoNewsвчера в 08:49
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