Футбол

«Текстильщик» выиграл чемпионат ПФЛМосковский Комсомолец Иваново 01:52

В принципе, вопросов в способности подопечный Дениса Бояринцева выиграть чемпионат в этом году не было ни у кого, кто мало-мальски следил за их судьбой – в 2019 «Текстильщик» булл уверен в своих силах и крепко стоял на ногах.
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Матч ТВвчера в 09:17
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Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Экономика

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Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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Сегодня в России работают 109 детских домов-интернатов.
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В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
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