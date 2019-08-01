Футбол

«Текстильщик» одержал первую победу в сезоне ФНЛ, обыграв «Нефтехимик»Sport24.ru 12:56

Нефтехимик — Текстильщик
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
71′
Александр Радченко
Денис Макаров
74′
82′
Евгений Маричев
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Иваново. В составе победителей по голу забили Александр Радченко и Евгений Маричев, единственный мяч «Нефтехимика» на счету Дениса Макарова. Эта победа стала для «Текстильщика» первой в новом сезоне ФНЛ.
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