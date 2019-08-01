Футбол

«Текстильщик» одержал первую победу в ФНЛСоветский спорт 12:54

Нефтехимик — Текстильщик
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
71′
Александр Радченко
Денис Макаров
74′
82′
Евгений Маричев
Завершились два матча шестого тура ФНЛ. Нефтехимик на своем поле проиграл Текстильщику. Для ивановского клуба эта победа стала первой в дебютном сезоне ФНЛ.
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