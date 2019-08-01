Футбол
«Текстильщик» одержал первую победу в ФНЛСоветский спорт 12:54
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
|71′
Александр Радченко
Денис Макаров
|74′
|82′
Евгений Маричев
Завершились два матча шестого тура ФНЛ. Нефтехимик на своем поле проиграл Текстильщику. Для ивановского клуба эта победа стала первой в дебютном сезоне ФНЛ.
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