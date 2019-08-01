Футбол
«Текстильщик» и «Факел» добыли первые победы в сезонеЕвро-футбол.ру 12:54
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
|71′
Александр Радченко
Денис Макаров
|74′
|82′
Евгений Маричев
Завершились очередные матчи шестого тура ФНЛ. "Нефтехимик" упустил шанс подобраться вплотную к топ-четверке команд, проиграв дома 1:2 замыкавшему таблицу "Текстильщику". "Факел" догнал "Мордовию" в параллельной встрече с таким же результатом и догнал противника в ранжире участников лиги.
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