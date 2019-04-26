Политика
Техническое решение по возобновлению работы «Дружбы» найденоOilCapital.ru вчера в 10:31
"Пока обсуждался вопрос решения технических проблем, а финансовый вопрос стороны будут обсуждать затем совместно", — цитирует Гавриленко ТАСС. Кроме того, он сообщил, что инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на территории Украины ущерба не причинено.
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Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая
Говорит Москвавчера в 09:39
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