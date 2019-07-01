Авто
Технический директор Tesla покинул пост после квартального отчётаREGNUM 04:09
В настоящее время компания переживает не лучшие времена — по итогам второго квартала 2019 года Tesla опять не смогла добиться прибыльности, а акции компании упали на 14%. В связи с этим Джеффри Штробель решил оставить пост технического директора и стать советником компании.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
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