Экономика
Технический директор Tesla покинул пост после квартального отчётаREGNUM 04:09
В настоящее время компания переживает не лучшие времена — по итогам второго квартала 2019 года Tesla опять не смогла добиться прибыльности, а акции компании упали на 14%. В связи с этим Джеффри Штробель решил оставить пост технического директора и стать советником компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:18, Вашингтон
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым, передает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:39
Культура
Гримасы Года театра
2. Разочаровали театральные деятели, которые сделали все, чтобы дискредитировать театр как едва ли единственную культурную институцию, которая ещё способна держать мир в равновесии.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Экология
Блогер Варламов назвал свердловчан «быдлом, засирающим родину»
Обновлено 26 июля в 19:11
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Главный парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге начался главный парад в честь Дня военно-морского флота России. Его принимает президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:21
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
Обновлено в 09:43
Политика
Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки
Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.
Обновлено в 08:48
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Игры
В мультиплеерном режиме Doom Eternal будет доступно шесть карт
На момент запуска в игре будет доступно шесть карт и пять видов демонов, в дальнейшем разработчики планируют добавить новых героев.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В «Холдоми» заявили о травле сотрудников после пожара в детском лагере
После пожара в детском палаточном лагере в отношении сотрудников горнолыжного курорта «Холдоми» началась травля.
Обновлено в 09:20
Авто
Lamborghini может представить 1000-сильный гибрид во Франкфурте
По версии зарубежных СМИ, итальянцы могут использовать шоу, чтобы представить лимитированный серийный гиперкар.
Обновлено в 05:58
Музыка
На Дворцовой проходит праздничный концерт в честь Дня ВМФ
В Петербурге закончился парад и начался праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 07:39
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Жертвами непогоды в Италии стали три человека
Три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию после длительного периода жары с аномально высокими температурами.
Обновлено в 04:39
Спорт
Ефимова рассказала о трудностях с допинг-тестированием
Обновлено в 09:35
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери
Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
Обновлено в 10:08
Спорт
Рылов и Колесников завоевали медали ЧМ на дистанции 50 м на спине
Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине.
Обновлено в 07:41