Экономика

Технический директор Tesla покинул пост после квартального отчётаREGNUM 04:09

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В настоящее время компания переживает не лучшие времена — по итогам второго квартала 2019 года Tesla опять не смогла добиться прибыльности, а акции компании упали на 14%. В связи с этим Джеффри Штробель решил оставить пост технического директора и стать советником компании.
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Джеффри Брайан Штробель
Американский инженер
Американский инженер, сооснователь и технический директор производителя электромобилей Tesla Motors. Также входит в совет директоров компании SolarCity, читает лекции в Стэнфордском университете.
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