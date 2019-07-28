Экономика
Технический директор Tesla покинул пост после квартального отчётаREGNUM 04:09
В настоящее время компания переживает не лучшие времена — по итогам второго квартала 2019 года Tesla опять не смогла добиться прибыльности, а акции компании упали на 14%. В связи с этим Джеффри Штробель решил оставить пост технического директора и стать советником компании.
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Управляющие компании разнообразят ИИС
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В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Многие конструктивные и дизайнерские решения для легендарного «Запорожца» (ЗАЗ-966) 1966 года выпуска с 1,2-литровым мотором на 40 л.с. советские инженеры заимствовали у компактного германского автомобиля NSU Prinz IV 1961 модельного года, который, в свою очередь, опирался на разработки Chevrolet Corvair.
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Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
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