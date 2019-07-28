В настоящее время компания переживает не лучшие времена — по итогам второго квартала 2019 года Tesla опять не смогла добиться прибыльности, а акции компании упали на 14%. В связи с этим Джеффри Штробель решил оставить пост технического директора и стать советником компании.

Политика МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.

Армия и оружие Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море Минобороны планирует использовать эти машины для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин находятся в территориальном споре вокруг острова Сенкаку.

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Политика Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Политика Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.

Происшествия Убит бывший чемпион России по кикбоксингу В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко.

Политика В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.

Игры В мультиплеерном режиме Doom Eternal будет доступно шесть карт На момент запуска в игре будет доступно шесть карт и пять видов демонов, в дальнейшем разработчики планируют добавить новых героев.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Единоборства Фрэнки Эдгар установил уникальный рекорд UFC Невзирая на поражение, Эдгару удалось установить уникальное достижение.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Наука В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.

Политика Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.

Армия и оружие Армия Украины применила тяжелые минометы по ДНР 21 раз применялось снайперское и стрелковое оружие, а также гранатометы и минометы.

Общество Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.

Космос Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.

Происшествия Российский гонщик погиб в Подмосковье Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".