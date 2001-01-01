Футбол

Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию»Матч ТВ 18:48

Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
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Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию»

Матч ТВ18:48

Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию»

Sportbox.RU18:48

Почеттино всерьёз изучал варианты работы в России

Чемпионат18:11

Покеттино мог возглавить один из клубов России

Бомбардир.ру18:28
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Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
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Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина

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Общество

Площадки проекта «Город детства» в Вологде начали готовить к новому сезону

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Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
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Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:14
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Nokia 9 PureView разблокировали пачкой жвачки

Смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать пачкой жвачки вместо пальцев пользователя.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

В Минобороны России восхитились позицией Турции по С-400

Обновлено в 15:07
Футбол

Бывший врач сборной России назвал сроки восстановления Черышева

Обновлено в 11:59
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Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Хоккей

Свечников не принимает участие в шестом матче серии с «Вашингтоном»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" дома играет с "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:01
Общество

Дроны и мораторий на охоту не избавят Кыргызстан от браконьерства

В Кыргызстане с января текущего года вступили в силу новые кодексы «О нарушениях» и «О проступках», где прописаны размеры штрафов за незаконную охоту.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Здоровье

В России запретят продавать спиртосодержащие лекарства по ночам

Минздрав высказался против продажи спиртосодержащих лекарств в ночное время.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В Техасе при крушении небольшого самолёта погибли два человека

В американском штате Техас в результате крушения небольшого самолёта погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Глава Николаевской области подал в отставку

Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Путешествия

Туристы массово покидают Шри-Ланку. В международном аэропорту Коломбо столпотворение

Ростуризм просит операторов сотрудничать с отдыхающими по замене Шри-Ланки на другие направления.
Обновлено в 13:57
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

Обновлено в 08:05
Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

В Германии отметили роль России в «защите мировых благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Обновлено в 20:16
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Олимпийский чемпион по гребле арестован за участие в протестах

Обновлено в 16:48
Происшествия

Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Общество

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру

Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Экономика

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 09:11
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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