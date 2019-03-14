Футбол

Тедеско уволен с поста главного тренера «Шальке»Спорт-Экспресс 14:25

Манчестер Сити — Шальке-04
7 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 12 марта
Стадион «Этихад»
33′
Джеффри Брума
Серхио Агуэро
35′
Серхио Агуэро
38′
Лерой Сане
42′
Данило Луис
48′
Рахим Стерлинг
56′
Давид Сильва
Фил Фоден
64′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
64′
Александр Зинченко
69′
69′
Бреэль Эмболо
Стивен Скрибски
Бернарду Силва
71′
Эмерик Лапорт
Фабиан Делф
72′
74′
Уэстон Маккенни
Хамза Мендиль
Фил Фоден
78′
79′
Гвидо Бургшталлер
Седрик Тойхерт
Габриэл Жезус
84′
"Шальке" уволил 33-летнего немецко-итальянского специалиста Доменико Тедеско с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба. Готовить "Шальке" к матчу 26-го тура бундеслиги с "Лейпцигом" будут Хууб Стивенс и Майк Бюскенс.
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«Шальке-04» уволил Тедеско с поста главного тренера

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