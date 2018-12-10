Футбол

Тедеско: «Шальке» проведет ротацию состава в матче с «Локомотивом»
Sport24.ru
09:24

Шальке-04 — Локомотив
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско в преддверии заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» рассказал, какое настроение у команды после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в Бундеслиге, а также поделился ожиданиями от завтрашнего матча.
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Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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