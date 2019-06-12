Футбол

«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал МамаеваSport24.ru 18:30

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Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поддержал партнера по команде Павла Мамаева, находящегося под арестом. «Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
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Иван Игнатьев - Павлу Мамаеву: «Тебя не хватает, братец»

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Игнатьев — Мамаеву: тебя не хватает, братец

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«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева

Sport24.ru18:30
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