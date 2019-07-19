Футбол
Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 19:35
Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы. В частности, тульскому «Арсеналу» предстоит встретиться с азербайджанским «Нефтчи». Первый матч пройдёт 25 июля в Туле.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон
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В Екатеринбурге ветеран войны проиграл суд и лишился квартиры
Было много судов, в итоге фронтовик своего подарка всё же лишился.
Обновлено в 01:35
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Зариф предложил США решение для снятия санкций с ИРИ
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф предложил США подписать протокол, который предусматривает расширенные инспекции объектов ядерной программы Ирана, в ответ на снятие санкций Вашингтона.
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В Сети появился новый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».
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Авто
Citroen демонстрирует концепт с радикальным дизайном колес
Свобода создавать автомобиль вокруг платформы позволяет Citroen экспериментировать, с большими колесами, которые обеспечивают множество потенциальных преимуществ.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
СМИ опубликовали видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео эвакуации пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.
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Хоккей
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено вчера в 10:59
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Обновлено в 02:05
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Снимок хмурой Лизы Галкиной встревожил ее поклонников
Поклонники звездных наследников не скрывают, что, прочитав пост, посмотрев забавный ролик или снимок, у них поднимается настроение и даже жить легче.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Кино
Российский мультик получил награду на фестивале в Польше
Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:12
Спорт
Россия поборется с Германией, Сенегал сразится с Алжиром. Спортивная ТВ-программа, 19 июля
ProstoProSport представляет спортивную ТВ-программу на 19 июля.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Россия заявила о готовности поставлять истребители СУ-35 Турции
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
Обновлено вчера в 15:13
Авто
В России подорожали автомобили BMW
Стоит отметить, что 11 моделей бренда BMW стали дороже уже сейчас, а еще на три модели новые цены начнут действовать с 1 августа 2019 года.
Обновлено в 01:26
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В морском заповеднике в Приморье катер с людьми разбился о камни
18 июля катер направлялся в сторону Восточного участка Дальневосточного морского заповедника, в неблагоприятных погодных условиях налетел на камни Елизарова и получил пробоину.
Обновлено в 00:36
Экономика
На рынке РФ протестированы новые локальные минимумы
Причиной же представляется новый виток роста инфляционных ожиданий, связанный с высоким, в последнее время, темпом снижения ставок защищенных от инфляции облигаций.
Обновлено в 02:02
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Жилкредит», сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 02:15