Футбол

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 19:35

Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы. В частности, тульскому «Арсеналу» предстоит встретиться с азербайджанским «Нефтчи». Первый матч пройдёт 25 июля в Туле.
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Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

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Евро-футбол.рувчера в 17:34

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Тбилисское «Динамо» вышло во второй квалификационный раунд Лиги Европы

Sportbox.RUвчера в 15:25

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон
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