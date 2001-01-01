Футбол
Тбилисское «Динамо» вышло во второй квалификационный раунд Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 15:25
Грузинское «Динамо» на чужом поле победило «Энгордани» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. В первой встречи бело-голубые добились убедительной победы на своем поле и по сумме двух игр вышли в следующую стадию турнира.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
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