Футбол

Тбилисское «Динамо» вышло во второй квалификационный раунд Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 15:25

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Грузинское «Динамо» на чужом поле победило «Энгордани» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. В первой встречи бело-голубые добились убедительной победы на своем поле и по сумме двух игр вышли в следующую стадию турнира.
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