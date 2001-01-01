Футбол
Тбилисское «Динамо» сыграет с «Габалой» в Лиге ЕвропыProstoProSport 15:21
Тбилисское «Динамо» одержало победу в ответном выездном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы над андоррским «УЕ Эндоргани». Единственный мяч на 81-й минуте забил защитник грузинской команды Абдель Медьюб.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:25, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:25, Вашингтон
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