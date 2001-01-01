Тбилисское «Динамо» одержало победу в ответном выездном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы над андоррским «УЕ Эндоргани». Единственный мяч на 81-й минуте забил защитник грузинской команды Абдель Медьюб.

Тбилисское «Динамо» сыграет с «Габалой» в Лиге Европы

Музыка Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

Политика Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Политика Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.

Футбол «Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году.

Политика Путин назвал путь урегулирования в Донбассе Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.

Политика Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.

Авто Компания Mazda намерена обновить хэтчбек Mazda2 Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.

Армия и оружие НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.

Транспорт Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Футбол Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака» Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".

Спорт Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.

Происшествия Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро "На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.

Происшествия На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.

Авто «Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года В России автомобиль поступит в продажу к концу 2019 года. Прошлой осенью в Сеть попали первые эскизы «заряженной» модификации кроссовера.