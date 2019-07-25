Футбол

Квалификация Лиги Европы: «Габала» уступила тбилисскому «Динамо»Вестник Кавказа 13:49

Габала — Динамо (Тбилиси)
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Gabala City Stadium
Fernan Ferreiroá
5′
Клезиу Бауке
6′
Мераб Гигаури
39′
41′
Леван Куталия
45′+2′
Нодар Кавтарадзе
Расим Рамалданов
45′+2′
Davit Volkovi
58′
60′
Леван Шенгелия
Davit Volkovi
Rovlan Muradov
61′
62′
Леван Куталия
65′
Георгий Кухианидзе
Бакар Кардава
66′
Георгий Папава
74′
Бакар Кардава
74′
Нодар Кавтарадзе
Арфанг Даффе
Ulvi Isgandarov
Кристиан Куаку
77′
Гисмат Алиев
Асиф Маммадов
84′
86′
Леван Шенгелия
Кваме Ампонса Карикари
87′
Арфанг Даффе
Кристиан Куаку
90′+1′
В Азербайджане состоялась первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Габалой" и тбилисским ""Динамо. Победу со счетом 2:0 одержали гости.
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