Футбол
Квалификация Лиги Европы: «Габала» уступила тбилисскому «Динамо»Вестник Кавказа 13:49
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Gabala City Stadium
Fernan Ferreiroá
|5′
Клезиу Бауке
|6′
Мераб Гигаури
|39′
|41′
Леван Куталия
|45′+2′
Нодар Кавтарадзе
Расим Рамалданов
|45′+2′
Davit Volkovi
|58′
|60′
Леван Шенгелия
Davit Volkovi
Rovlan Muradov
|61′
|62′
Леван Куталия
|65′
Георгий Кухианидзе
Бакар Кардава
|66′
Георгий Папава
|74′
Бакар Кардава
|74′
Нодар Кавтарадзе
Арфанг Даффе
Ulvi Isgandarov
Кристиан Куаку
|77′
Гисмат Алиев
Асиф Маммадов
|84′
|86′
Леван Шенгелия
Кваме Ампонса Карикари
|87′
Арфанг Даффе
Кристиан Куаку
|90′+1′
Габала
Расстановка 4‑5‑1
1
Назиров
2
Seydiyev
5
Рамалданов
3
Джунич
74
Nabiyev
19
Muradov
77
Гигаури
21
Ferreiroá
11
Маммадов
10
Бауке
13
Куаку
1
Пералес
24
Lashvili
3
Монхиль
5
Кобоури
16
Кимадзе
15
Папава
6
Кардава
32
Нинуа
9
Ампонса Карикари
19
Куталия
14
Даффе
Динамо (Тбилиси)
Расстановка 4‑3‑3
В Азербайджане состоялась первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Габалой" и тбилисским ""Динамо. Победу со счетом 2:0 одержали гости.
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