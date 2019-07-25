Встреча прошла на стадионе Габала и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинского клуба. У тбилисской команды голами отметились Леван Куталия (41-я минута) и Арфанг Даффе (87). Еще в одном матче квалификационного этапа латвийский Вентспилс на своем поле разгромил мальтийскую Гзиру со счетом 4:0.

Политика В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.

Политика Украина запретила въезд телеведущей Дане Борисовой Телеведущая призналась, что ввела власти Украины в заблуждение, сказав, что не посещала Крым после 2014 года.

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.

Политика Крупнейший украинский импортер прекращает импорт дизтоплива из России Крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Армия и оружие Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Политика Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Армия и оружие Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».

Общество Путин пригласил семьи из Иркутской области на парад ВМФ в Петербурге Президент России Владимир Путин пригласил пять семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области на военно-морской парад в Петербурге.

Интернет В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10 Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.

Происшествия Автобус с военными опрокинулся в Сербии В Сербии перевернулся автобус с военнослужащими. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ОК Радио.

Политика США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов 18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Армия и оружие Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.

Авто В России построят новый автомобильный завод Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.

Общество Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Политика В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.

Космос В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).