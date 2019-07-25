Футбол
Тбилисское «Динамо» обыграло «Габалу» в отборочном матче Лиги ЕвропыСоветский спорт 13:13
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Gabala City Stadium
Fernan Ferreiroá
|5′
Клезиу Бауке
|6′
Мераб Гигаури
|39′
|41′
Леван Куталия
|45′+2′
Нодар Кавтарадзе
Расим Рамалданов
|45′+2′
Davit Volkovi
|58′
|60′
Леван Шенгелия
Davit Volkovi
Rovlan Muradov
|61′
|62′
Леван Куталия
|65′
Георгий Кухианидзе
Бакар Кардава
|66′
Георгий Папава
|74′
Бакар Кардава
|74′
Нодар Кавтарадзе
Арфанг Даффе
Ulvi Isgandarov
Кристиан Куаку
|77′
Гисмат Алиев
Асиф Маммадов
|84′
|86′
Леван Шенгелия
Кваме Ампонса Карикари
|87′
Арфанг Даффе
Кристиан Куаку
|90′+1′
Габала
Расстановка 4‑5‑1
1
Назиров
2
Seydiyev
5
Рамалданов
3
Джунич
74
Nabiyev
19
Muradov
77
Гигаури
21
Ferreiroá
11
Маммадов
10
Бауке
13
Куаку
1
Пералес
24
Lashvili
3
Монхиль
5
Кобоури
16
Кимадзе
15
Папава
6
Кардава
32
Нинуа
9
Ампонса Карикари
19
Куталия
14
Даффе
Динамо (Тбилиси)
Расстановка 4‑3‑3
Встреча прошла на стадионе Габала и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинского клуба. У тбилисской команды голами отметились Леван Куталия (41-я минута) и Арфанг Даффе (87). Еще в одном матче квалификационного этапа латвийский Вентспилс на своем поле разгромил мальтийскую Гзиру со счетом 4:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.
Обновлено в 13:39
Политика
Украина запретила въезд телеведущей Дане Борисовой
Телеведущая призналась, что ввела власти Украины в заблуждение, сказав, что не посещала Крым после 2014 года.
Обновлено в 09:26
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400
Обновлено в 16:39
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы
Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
Обновлено в 14:57
Политика
Крупнейший украинский импортер прекращает импорт дизтоплива из России
Крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.
Обновлено в 05:44
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Политика
Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома
Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".
Обновлено в 18:02
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Общество
Путин пригласил семьи из Иркутской области на парад ВМФ в Петербурге
Президент России Владимир Путин пригласил пять семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области на военно-морской парад в Петербурге.
Обновлено в 04:57
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Автобус с военными опрокинулся в Сербии
В Сербии перевернулся автобус с военнослужащими. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ОК Радио.
Обновлено в 09:14
Политика
США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов
18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено в 17:51
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Обновлено в 14:22
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено в 01:00
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Политика
В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином
В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Российские С-300 в Сирии подвергли насмешкам
Обновлено в 12:27
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара
Экраноплан «Чайка» оснастят ракетой мгновенного глобального удара «Курьер».
Обновлено в 02:36
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15