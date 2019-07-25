Футбол

Тбилисское «Динамо» обыграло «Габалу» в отборочном матче Лиги ЕвропыСоветский спорт 13:13

Габала — Динамо (Тбилиси)
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Gabala City Stadium
Fernan Ferreiroá
5′
Клезиу Бауке
6′
Мераб Гигаури
39′
41′
Леван Куталия
45′+2′
Нодар Кавтарадзе
Расим Рамалданов
45′+2′
Davit Volkovi
58′
60′
Леван Шенгелия
Davit Volkovi
Rovlan Muradov
61′
62′
Леван Куталия
65′
Георгий Кухианидзе
Бакар Кардава
66′
Георгий Папава
74′
Бакар Кардава
74′
Нодар Кавтарадзе
Арфанг Даффе
Ulvi Isgandarov
Кристиан Куаку
77′
Гисмат Алиев
Асиф Маммадов
84′
86′
Леван Шенгелия
Кваме Ампонса Карикари
87′
Арфанг Даффе
Кристиан Куаку
90′+1′
Встреча прошла на стадионе Габала и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинского клуба. У тбилисской команды голами отметились Леван Куталия (41-я минута) и Арфанг Даффе (87). Еще в одном матче квалификационного этапа латвийский Вентспилс на своем поле разгромил мальтийскую Гзиру со счетом 4:0.
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