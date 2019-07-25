Футбол
Тбилисское «Динамо» обыграло «Габалу» в отборочном матче Лиги ЕвропыСоветский спорт 13:13
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Gabala City Stadium
Fernan Ferreiroá
|5′
Клезиу Бауке
|6′
Мераб Гигаури
|39′
|41′
Леван Куталия
|45′+2′
Нодар Кавтарадзе
Расим Рамалданов
|45′+2′
Davit Volkovi
|58′
|60′
Леван Шенгелия
Davit Volkovi
Rovlan Muradov
|61′
|62′
Леван Куталия
|65′
Георгий Кухианидзе
Бакар Кардава
|66′
Георгий Папава
|74′
Бакар Кардава
|74′
Нодар Кавтарадзе
Арфанг Даффе
Ulvi Isgandarov
Кристиан Куаку
|77′
Гисмат Алиев
Асиф Маммадов
|84′
|86′
Леван Шенгелия
Кваме Ампонса Карикари
|87′
Арфанг Даффе
Кристиан Куаку
|90′+1′
Габала
Расстановка 4‑5‑1
1
Назиров
2
Seydiyev
5
Рамалданов
3
Джунич
74
Nabiyev
19
Muradov
77
Гигаури
21
Ferreiroá
11
Маммадов
10
Бауке
13
Куаку
1
Пералес
24
Lashvili
3
Монхиль
5
Кобоури
16
Кимадзе
15
Папава
6
Кардава
32
Нинуа
9
Ампонса Карикари
19
Куталия
14
Даффе
Динамо (Тбилиси)
Расстановка 4‑3‑3
Встреча прошла на стадионе Габала и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинского клуба. У тбилисской команды голами отметились Леван Куталия (41-я минута) и Арфанг Даффе (87). Еще в одном матче квалификационного этапа латвийский Вентспилс на своем поле разгромил мальтийскую Гзиру со счетом 4:0.
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