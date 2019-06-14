Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 годаТАСС 10:58

Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

с чего всё началось

Ранее стало известно, что более 100 тыс. чеков на 11 млрд рублей. было выдано за год работы системы tax free в России. Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года.

Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года

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