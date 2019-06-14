Экономика
Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 годаТАСС 10:58
Ранее стало известно, что более 100 тыс. чеков на 11 млрд рублей. было выдано за год работы системы tax free в России. Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года.
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Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.ТАСС10:58
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Технологии
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Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
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Политика
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Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
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Обновлено в 09:26
Армия и оружие
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Специалисты рассказали, какое транспортное развитие будет идеальным для Петербурга
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Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
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