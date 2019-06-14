Экономика
Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 годаТАСС 10:58
Ранее стало известно, что более 100 тыс. чеков на 11 млрд рублей. было выдано за год работы системы tax free в России. Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года.
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Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.ТАСС10:58
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Жители российского села пострадали в вооруженной стычке с цыганами
Жители российского села пострадали в вооруженной стычке с цыганами Жители села Чемодановка объявили цыганам войну.
Обновлено в 07:18
Теннис
Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше
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Бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Зенит»
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
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Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
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Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
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Авто
Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки
Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Авто
Новую Mazda3 в России оценили дороже «шестерки»
Как сообщает пресс-служба Mazda, новая «трешка» будет продаваться на российском рынке с 1,5- и 2,0-литровым атмосферными двигателями линейки SKYACTIV-G мощностью 120 и 150 л.с. В качестве трансмиссии пару им составят шестиступенчатая «механика» и «автомат».
Обновлено в 07:54
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
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Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон признался, что в подростковом возрасте употреблял кокаин.
Обновлено в 10:45
Наука
Птицы «думают» одинаково, когда поют дуэтом
Ученые обнаружили, что активность нервных клеток в мозге поющей птицы изменяется и синхронизируется с ее партнером, когда тот начинает петь.
Обновлено вчера в 06:40
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Культура
Ивановский мэр отрецензировал сериал телеканала HBO «Чернобыль»
Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено в 11:02
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 14:30
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
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Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Культура
В Роскомнадзор поступило обращение о блокировке сериала «Чернобыль»
Ведомство обещало рассмотреть поступившее обращение Роскомнадзор рассматривает поступившее обращение об ограничении доступа к сериалу "Чернобыль", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:34
Политика
Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
Обновлено в 09:27
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Финансы
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00