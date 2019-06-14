Экономика

Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 годаТАСС 10:58

Ранее стало известно, что более 100 тыс. чеков на 11 млрд рублей. было выдано за год работы системы tax free в России. Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года.
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Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года

Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС10:58

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Tax free распространят на всю Россию к концу 2019 года

Телеканал 360°12:54

Глава Минпромторга заявил о расширении tax free на всю Россию в 2019 году

Комсомольская правда12:29

Tax free хотят распространить на всю Россию до конца года

News.ru11:40

Мантуров: Система tax free до конца года может быть расширена на все регионы

Росбалт11:59

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Российская газета11:40

Мантуров рассказал о возможном расширении tax free на всю Россию

Известия11:11

Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года

ТАСС10:58
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Политика

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Политика

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Обновлено в 11:37
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Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
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Обновлено в 14:51
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице

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Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
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В Роскомнадзор поступило обращение о блокировке сериала «Чернобыль»

Ведомство обещало рассмотреть поступившее обращение Роскомнадзор рассматривает поступившее обращение об ограничении доступа к сериалу "Чернобыль", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:34
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Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
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Авто

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Обновлено в 01:35
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ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
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