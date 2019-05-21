Футбол
Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛMetaratings 07:56
Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне. При счете 1:1 Таунсенд забил гол удивительным по красоте дальним ударом с лета после выноса мяча головой хавбеком «Сити» Бернарду Силвой.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Интернет
В Сеть попали данные около 50 млн пользователей Instagram
В Сети обнаружены данные более 49 млн пользователей Instagram, сообщает TechCrunch.
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Обновлено в 08:05
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Миссия МВФ прибыла на Украину для встречи с властями и оценки реформ
Рабочая миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для встречи с руководством страны и оценки проводимых реформ.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
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Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
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Технологии
«ВКонтакте» запустила «Биржу авторов»
"ВКонтакте" запустила "Биржу авторов" - платформу, на которой можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов и копирайтеров.
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Армия и оружие
Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией
Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Хоккей
Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.
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Политика
Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить
Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.
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Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Общество
Москва оказалась среди лидеров в России по хамству
Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Экономика
ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типа
Банк России не считает, что нужно отказываться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.
Обновлено в 06:44
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
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Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Авто
Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e
В четырех европейских странах сегодня стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Покупатели могут выбрать модель в одном из 5 доступных цветов.
Обновлено в 05:16
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
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Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
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Экономика
ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru
Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
Обновлено в 09:37
Авто
В России отзывают 18 автомобилей Mercedes-Benz
Как сообщается на сайте Росстандарта, под отзыв попали 18 машин моделей Mercedes-Benz С-/Е—Class и GLK, произведенные в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин построит храм для Аллы Пугачевой
В честь 70-летия Аллы Пугачевой Галкин планирует воздвигнуть готический храм рядом с семейным гнездом в деревне Грязь.
Обновлено в 08:20