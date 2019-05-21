Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛMetaratings 07:56

Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне. При счете 1:1 Таунсенд забил гол удивительным по красоте дальним ударом с лета после выноса мяча головой хавбеком «Сити» Бернарду Силвой.

Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛ

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