Футбол
Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛMetaratings 07:56
Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне. При счете 1:1 Таунсенд забил гол удивительным по красоте дальним ударом с лета после выноса мяча головой хавбеком «Сити» Бернарду Силвой.
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Футбол
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