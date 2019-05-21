Футбол

Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛMetaratings 07:56

Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне. При счете 1:1 Таунсенд забил гол удивительным по красоте дальним ударом с лета после выноса мяча головой хавбеком «Сити» Бернарду Силвой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Назван лучший гол сезона - 2018/2019 в АПЛ

Газета.Ru13:23

Таунсенд – автор лучшего гола сезона в чемпионате Англии

Спорт-Экспресс07:32

Игрок «Кристал Пэлас» Таунсенд стал автором самого красивого гола сезона АПЛ (видео)

Советский спорт09:40

В АПЛ назвали лучший гол сезона-2018/19

Матч ТВ09:01

В АПЛ назвали лучший гол сезона-2018/19

Sportbox.RU09:01

АПЛ назвала лучший гол сезона

Soccer.ru07:56

Гол Таунсенда в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

Чемпионат10:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено в 14:04
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Интернет

Microsoft выпустила новое обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено в 17:55
Политика

Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков

Обновлено в 18:24
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Общество

Голикова посетила площадки чемпионата «Молодые профессионалы» в Казани

Соревновательные площадки финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в «Казань Экспо» осмотрели вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, глава Татарии Рустам Минниханов и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Политика

Медведев проведет встречу с премьером Белоруссии по нефтяным вопросам

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России

Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Авто

Топ-6 автомобилей с высоким дорожным просветом

В первом случае дорожный просвет в передней части автомобиля составляет 207 миллиметров, задней — 284 миллиметра.
Обновлено в 09:55
Экономика

Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиян

Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.
Обновлено вчера в 08:52
Наука

Изменился эталон измерения массы

Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального эталона – металлического цилиндра размером с мяч для гольфа, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во Франции.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Политика

Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации

Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 18:57
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Гаджеты

Huawei заменит Android собственной операционной системой

Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено в 05:01
Политика

Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска

Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Общество

Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка

Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
Обновлено в 17:00
Общество

Милонов предложил перенести Госдуму из центра Москвы на окраину

Парламентарий напомнил, что земля в центре Москвы «даже не золотая, а платиновая», поэтому площадь необходимо отдать инвесторам, а на окраине Москвы построить «нормальное функциональное здание, где есть хотя бы человеческая система вентиляции».
Обновлено в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрос Таунсенд
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Кристал Пэлас» и сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное