Футбол

Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛMetaratings 07:56

Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне. При счете 1:1 Таунсенд забил гол удивительным по красоте дальним ударом с лета после выноса мяча головой хавбеком «Сити» Бернарду Силвой.
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Гол Таунсенда в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

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Гол Таунсенда в ворота «Ман Сити» – лучший в АПЛ в этом сезоне

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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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