Политика
Татьяна Москалькова прибыла в КиевКоммерсантъ 03:27
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат омбудсмена, госпожа Москалькова вылетела в столицу Украины ночью. В пресс-службе отметили, что не знают, какова цель визита омбудсмена в Киев.
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Экономика
Эксперты оценили стоимость активов компании погибшего Михаила Абрамова
Компания Plaza Development, которой владел погибший в катастрофе Михаил Абрамов, является собственником десяти бизнес-центров в Москве с примерной стоимостью в 46-56 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в компании Knight Frank.
Обновлено 21 августа в 10:16
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Медведь убил 12 лошадей депутата Госдумы
Обновлено в 03:03
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Обновлено в 01:46
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов РФ
«В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Обновлено 21 августа в 11:37
Шоу-бизнес
Майли Сайрус ответила на слухи об изменах Лиаму Хемсворту
Певица Майли Сайрус опубликовала в социальных сетях длинный пост, посвященный многочисленным публикациям в СМИ о ее изменах актеру Лиаму Хемсворту.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского
Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
Обновлено в 02:38
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
К МКС вылетели ракета «Союз» и робот Федор
Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Общество
Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей
13 мая Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
В Йемене сообщили о попытке захвата города Атак войсками ОАЭ
Признанное международным сообществом правительство Йемена обвинило военных ОАЭ в попытке захвата административного центра южной провинции Шабва - города Атак.
Обновлено вчера в 22:59
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении Кишинева
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Google отключил 210 каналов YouTube из-за протестов в Гонконге
Компания Google отключила 210 каналов потокового видео сервиса YouTube, заподозрив их владельцев в участии в скоординированной проправительственной акции вокруг протестов в Гонконге.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Краснодар» обратился к болельщикам в связи с травмой Кабеллы
Обновлено в 03:14
Происшествия
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 21:58
Кино
Официально: 1 января 2022 года выйдет экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали полнометражный фильм по «Метро 2033».
Обновлено в 04:11
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест 24-летнего Павла Устинова
Устинов, который отслужил во внутренних войсках, по версии следствия вывихнул плечо росгвардейцу на акции 3 августа на Пушкинской площади.
Обновлено в 00:03
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31