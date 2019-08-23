Политика

Татьяна Москалькова прибыла в КиевКоммерсантъ 03:27

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат омбудсмена, госпожа Москалькова вылетела в столицу Украины ночью. В пресс-службе отметили, что не знают, какова цель визита омбудсмена в Киев.
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Москалькова прибыла в Киев на фоне переговоров об обмене заключенными

РБК03:39

Москалькова прибыла в Киев

RT на русском03:59

Татьяна Москалькова прибыла в Киев

Коммерсантъ03:27

Москалькова прилетела в Киев

ТАСС03:25

В Киев прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Эхо Москвы04:00

Российский омбудсмен приехала в Киев

Интерфакс03:29

Москалькова прилетела в Киев

РИА Новости03:41
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Российский политик
Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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