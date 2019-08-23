Политика
Татьяна Москалькова прибыла в КиевКоммерсантъ 03:27
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат омбудсмена, госпожа Москалькова вылетела в столицу Украины ночью. В пресс-службе отметили, что не знают, какова цель визита омбудсмена в Киев.
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Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить
Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.
Обновлено в 04:13
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
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Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров
Общее количество дилерских центров Isuzu в России теперь достигло 85.
Обновлено вчера в 08:17
Космос
Создатели ракет
Много лет Королев и Бушуев работали вместе, ими были созданы первый космический комплекс, запущены первые в мире межконтинентальная баллистическая ракета и искусственный спутник Земли.
Обновлено в 00:30
Общество
На Сибирской таможне выявили партию досок с нацистской символикой
Партия деревянных изделий, которую коммерсанты намеревались провезти в Красноярский край из Китая, оказалась разделочными досками с нацистской символикой.
Обновлено в 02:30
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
Обновлено в 05:12
Единоборства
Макгрегор настроен на реванш с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, что хочет провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 03:58
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Политика
На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев
На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.
Обновлено в 03:53
Политика
Guardian «признала» Крым российским
В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Происшествия
ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено вчера в 05:38
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8
В Камчатском крае на мыс Опасный, где ведутся поиски трех пропавших мужчин, вылетел вертолет Ми-8, сообщили в краевом управлении МЧС России.
Обновлено в 04:52
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Авто
Porsche показал интерьер электрокара Taycan
Автомобильный бренд Porsche полностью раскрыл интерьер своего электроседана Taycan.
Обновлено в 04:50
Общество
В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе
23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.
Обновлено вчера в 17:12