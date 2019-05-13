Татьяна Голикова предложила не сокращать майские праздникиВечерняя Москва 04:29

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выступает против сокращения майских праздников. В 2019 году майские выходные составили девять дней — россияне отдыхали с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. В 2020 году выходные останутся такими же, если предложение Минтруда будет одобрено.

Финансы Акции Мосбиржи упали почти на 7% Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.

Авто Volkswagen разработает новый бюджетный кроссовер на базе Polo Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.

Политика Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров «В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.

Политика Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.

Здоровье Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Политика В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.

Общество Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.

Происшествия В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.

Политика Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского 20 мая Нардеп Надежда Савченко в ходе заседания Верховной рады Украины перебила спикера Андрея Парубия, который выступал по одному из вопросов, и потребовала, чтобы в первую очередь был рассмотрен вопрос "об инаугурации президента 20 числа".

Политика Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".

Политика Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.

Политика Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию» "В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.

Футбол Азар принял решение о своём будущем в «Челси» Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.

Политика Зеленскому грозит штраф или тюрьма Наказание за нарушение тайны голосования предполагает штраф до 5100 гривен (около 13 тысяч рублей).

Футбол Сёмин хочет видеть Еременко в «Локомотиве» Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Сёмин видит в Еременко замену Фернандешу.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Шоу-бизнес Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.

Политика В Литве состоится второй тур президентских выборов Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.