Экономика
Татьяна Голикова назвала самый бедный российский регионГазета Кемерова вчера в 05:52
Вице-премьер Татьяна Голикова во время Российского инвестиционного форума в Сочи назвала самый бедный регион страны.
Читать в источнике
Оценить218
В Республике Тыва по 2017 году беспрецедентный уровень бедности - 41,5% от численности населения. Это так называемая детская бедность, поскольку численность детей в структуре населения региона - около 35%, занятость почти нулевая, семьи живут на пособие.
— Татьяна Голикова, российский политикИнфорос вчера в 04:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
У кафе в Москве произошла массовая драка со стрельбой
Обновлено в 03:48
Происшествия
На мэра Иваново совершено нападение
Нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова произошло накануне около 22:00, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Вместе с Майклом Калви силовики задержали еще пять человек
По одному делу вместе с основателем инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви в Москве задержали еще пять человек.
Обновлено в 05:14
Экономика
Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 03:41
Происшествия
После взрыва газа СК назвал самостроем дом в Красноярске
Следователи установили, что жилой дом в Красноярске, где накануне произошел взрыв газа, построили без соответствующего разрешения и не зарегистрировали.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании
Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.
Обновлено в 04:37
Общество
Беглов уволил глав трех районов
4 февраля ВРИО губернатор Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова по результатам инспекции по уборке снега.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя в России, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:01
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Политика
Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России
России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям.
Обновлено в 04:59
Транспорт
В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД
Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Политика
Песков рассказал о полученной Путиным на тренировке травме
Обновлено в 05:06
Культура
Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову
Обновлено в 01:03
Происшествия
В парижском метро совершено нападение с применением кислоты
Утром в пятницу в парижском метро произошло нападение с использованием кислоты, об этом сообщили Le Parisien и радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 03:03
Происшествия
МЧС: Площадь пожара в балашовском храме составила 1000 кв.м
На месте работают 18 пожарных, которые прибыли на семи автомобилях. Примерная площадь пожара - 1000 кв.м. Причина случившегося уточняется.
Обновлено в 05:21
Экономика
Газпромбанк, Сбербанк и ВЭБ профинансируют Удокан на $1,8 млрд
Внешэкономбанк (ВЭБ), Газпромбанк и Сбербанк предоставят Байкальской горной компании (БГК) около $1,8 млрд на финансирование первой очереди освоения Удоканского меднорудного месторождения и строительство там горно-металлургического комбината.
Обновлено в 04:24
Происшествия
ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области
ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для сбора средств террористам.
Обновлено в 01:58
Политика
Совет ЕС обсудит 18 февраля судоходство через Керченский пролив
Главы МИД Евросоюза в ходе планового заседания 18 февраля вопрос свободного судоходства через Керченский пролив, сообщил в пятницу представитель ЕС.
Обновлено в 05:05
Экономика
Российские вагоностроители планируют закупить в КНР до 800 тыс. колес
РБК напоминает, что Evraz, в свою очередь, после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В ОАК допустили экспорт истребителей пятого поколения Су-57
Вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести на внешний рынок новейший истребитель Су-57.
Обновлено в 01:59
Общество
Женщине, купившей 11 авиабилетов для двух детей, восполнили затраты
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
В МИД оценили заявление Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в Чёрном море.
Обновлено в 05:17
Общество
РЖД показали облик новых вагонов купе
Обновлено в 03:58
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 04:36
Технологии
Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лиц
В мэрии Москвы планируют создать для полиции очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц, сообщает 15 февраля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Политика
На Украине объяснили «феномен Зеленского»
"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Япония может отменить визы для россиян
Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Автоспорт
В «Феррари» презентовали болид на новый сезон
Команда «Формулы-1» «Феррари» презентовала болид на следующий сезон.
Обновлено в 05:23