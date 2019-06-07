Число живущих за чертой бедности россиян сократилось9111.ru 08 июня в 07:03

Число россиян, которые живут за чертой бедности, сократилось на 400 тыс. человек и составило 12,9% от общего населения страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут Известия.

Экономика В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.

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Происшествия Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

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