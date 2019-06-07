Экономика

Число живущих за чертой бедности россиян сократилось9111.ru 08 июня в 07:03

Число россиян, которые живут за чертой бедности, сократилось на 400 тыс. человек и составило 12,9% от общего населения страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут Известия.
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Число живущих за чертой бедности россиян сократилось

9111.ru08 июня в 07:03

Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один

Пятый канал07 июня в 10:53

Число живущих за чертой бедности россиян сократилось на 400 тыс. человек

Известия07 июня в 07:32
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Экономика

В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян

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В Минкомсвязи нашли плюсы для облика России в реакции на дело Голунова

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Фармаколог дал рекомендации по сбору дорожной аптечки в отпуск

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Обновлено в 06:30
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

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После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

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В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Происшествия

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Обновлено в 06:51
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Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
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На «Кинотавр» Валерия Гай Германика приехала представить новый фильм «Мысленный волк».
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Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна

Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 07:36
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Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Авто

«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане

В июле 2017 года «АвтоВАЗ» выпустил LADA Vesta CNG — первый битопливный автомобиль LADA, использующий сразу два топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин.
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Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу

У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
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Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
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Обновлено в 04:42
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СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
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Стартовые комплексы «Восточного» и «Байконура» застрахуют на 16 млрд рублей

"Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) объявил конкурс на страхование стартовых комплексов на космодроме "Байконур" (Казахстан) и наземного стартового комплекса, находящегося на космодроме "Восточный", на общую сумму 16 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок.
Обновлено в 06:17
Общество

Жители российского города массово захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска Кемеровской области записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в регионе.
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ЖКХ

Ремонт смытой дождём улицы в Севастополе обойдётся в 9 млн рублей

Обновлено в 07:37
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Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
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На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
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Рейтинг самых богатых губернаторов возглавил политик с Урала

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер возглавил рейтинг самых богатых глав субъектов РФ.
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Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
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Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC

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Final Fantasy VII Remake получила новый трейлер и дату релиза

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Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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