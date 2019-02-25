Шоу-бизнес
Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа-футболистаМосковский Комсомолец 05:56
Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа-футболиста Владислава Радимова. Певица обвиняет главного тренера "Зенита-2" в неоплате содержания их общего несовершеннолетнего сына Никиты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как писала светская пресса, Буланова и Радимов через суд расторгли соглашение о браке в 2016 году. В культурно-просветительских программах о звездах шоу-бизнеса певица сообщала, что поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения и денег ей не надо.Фонтанка.Рувчера в 11:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Буланова подала в суд на Радимова, а Кержаков задолжал 13 млн первому ребенку
Фонтанка.Рувчера в 11:31
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Высокопоставленных силовиков обыскали по делу сенатора Арашукова
У ряда руководителей силовых ведомств Карачаево-Черкесии (КЧР), Дагестана и Ставропольского края прошли обыски в рамках уголовного дела против сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в двух убийствах.
Обновлено в 08:13
Общество
Умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова
Обновлено в 07:50
Происшествия
Российских военных осудили за танковый выстрел по своим
Инцидент произошел во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области.
Обновлено в 07:41
Экономика
«Аэрофлот» повышает топливный сбор
Топливный сбор авиакомпании «Аэрофлот» вырастет на 200 рублей. Цена увеличится для вылетов с 1 апреля при покупке билетов с 4 марта.
Обновлено в 07:16
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Татарстане пациентку везли до «скорой» в ковше трактора
В Татарстане жительницу одной из деревень доставили до машины скорой помощи в ковше трактора, поскольку медики не смогли подъехать к дому из-за неубранного снега.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП
Обновлено в 07:54
Экономика
Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Политика
На подъезде к Одессе задержали группу вооружённых людей
Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что украинская полиция задержала на подъезде к Одессе группу вооружённых людей.
Обновлено в 08:11
Происшествия
«АвтоВАЗ» вынужден частично приостановить работу
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В Балтийское море вошел американский эсминец с ракетами «Томагавк»
USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 06:07
Политика
Екатеринбургский депутат заявил, что педофилы не маньяки
На заседании думы при обсуждении итогов работы городской полиции народный избранник пожаловался начальнику УМВД на психически нездоровую соседку, потребовал закрыть овощебазу №4 и неожиданно для всех заявил, что педофилы – не маньяки, а совершают преступления, потому что перебрали с алкоголем.
Обновлено в 05:50
Религия
РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления
Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Обновлено в 09:08
Политика
Серийный выпуск МС-21 начнется в 2021 году
Вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам посещения Иркутского авиационного завода сообщил, что с 2021 года несмотря на все сложности начнется серийное производство самолетов МС-21.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Саратове женщина погибла из-за упавшей с балкона наледи
"По предварительным данным, сегодня в результате схода наледи с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома по улице Емлютина, 44А, погибла женщина 60 лет", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал характеристики малогабаритного автомата АМ-17
Концерн «Калашников» опубликовал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 05:29
Политика
Представитель посольства США посетил арестованного Майкла Калви
Представитель посольства США посетил арестованного основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви для оказания консульской помощи, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Политика
В российские силовые структуры предложено вернуть обращение «господин»
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров считает устаревшим принятое в российских силовых структурах обращение "товарищ" и предлагает заменить его на дореволюционное "господин".
Обновлено в 02:54
Общество
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
Обновлено в 08:18
Общество
ФССП взыскала 11,6 млрд рублей с должников по штрафам ГИБДД
В 2018 году судебные приставы исполнили 14,2 млн постановлений органов ГИБДД, взыскав с должников 11,6 млрд руб. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Обновлено в 07:43
Энергетика
«Газпром» нарастил поставки в ЕС до рекордных значений в 2018 году
Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, выступая на Дне инвестора, уточнила, что доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%. В 2017 году доля «Газпрома» составляла 34,2%.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Происшествия
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
Экономика
Стратегия «Новатэк» предусматривает 57 млн тонн производства СПГ
Стратегия «Новатэк» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году.
Обновлено в 06:15