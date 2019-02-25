Шоу-бизнес

Татьяна Буланова подала в суд на РадимоваГазета.Ru вчера в 16:22

Буланова и Радимов развелись через суд в 2016 году. При этом после развода певица в интервью говорила, что они с бывшим мужем сохранили хорошие отношения. Также артистка заявляла, что не нуждается в алиментах от бывшего супруга.
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с чего всё началось

Буланова подала в суд на Радимова, а Кержаков задолжал 13 млн первому ребенку

Как писала светская пресса, Буланова и Радимов через суд расторгли соглашение о браке в 2016 году. В культурно-просветительских программах о звездах шоу-бизнеса певица сообщала, что поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения и денег ей не надо.
Фонтанка.Рувчера в 11:31

Подробнее о событии

Татьяна Буланова не захотела комментировать судебные разбирательства с Радимовым

Мойка7802:57

Татьяна Буланова подала в суд на своего экс-супруга Владислава Радимова

Газета.Ru01:18

Буланова подала в суд на Радимова, а Кержаков задолжал 13 млн первому ребенку

Фонтанка.Рувчера в 11:31

Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа

Neva.Todayвчера в 15:58

СМИ: Татьяна Буланова подала в суд на Радимова за неуплату алиментов

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 17:29

Татьяна Буланова подала на Радимова в суд

Петербургский дневниквчера в 15:18

Татьяна Буланова прокомментировала решение взыскать через суд алименты с Радимова

78.ruвчера в 16:47
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки

Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Футбол

Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 02:32
Происшествия

ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ

В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Божена Рынска допустила версию насильственной смерти Малашенко

Смерть со-основателя НТВ Игоря Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.
Обновлено в 03:01
Происшествия

На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

В МИД Индии объяснили удар по лагерю террористов в Кашмире

Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.
Обновлено в 02:17
Музыка

Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса

Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Политика

Британский посол сообщил, что Скрипали живы

Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства.
Обновлено в 02:56
Авто

Opel возвращается на российский рынок

Обновлено в 02:11
Политика

Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера

Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:30
Политика

В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Футбол

Вратарь «Челси» Кепа оштрафован за отказ уходить с поля

Как сообщает официальный сайт клуба, страж ворот «Челси» испанец Кепа Аррисабалага заплатит штраф в размере недельной зарплаты за отказ уходить с поля в концовке финала Кубка лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено в 02:09
Политика

Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв

Обновлено в 01:30
Происшествия

Неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы

В управлении МВД России проинформировали о нападении на полицейского на северо-востоке столицы.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Глава МИД Ирана объявил об отставке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

СКР возбудил дело по факту подрыва на мине автобуса в Донбассе

Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело в отношении украинских военнослужащих по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".
Обновлено в 02:41
Происшествия

Полицейские проверяют информацию о похищении девушки на востоке Москвы

В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что девушку могли насильно посадили в автомобиль три человека.
Обновлено в 02:46
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля с откровенными сценами

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов ранее остро высказавшийся о недопустимости демонстрации художественных постановок с обнажёнными сценами в Дагестане, удалил свой пост в социальной сети.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро

У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и инсульт, добавили в ведомстве.
Обновлено в 01:23
Экономика

Авиабилеты в России подорожали на треть

В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Музыка

Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 02:27
Экономика

Банки в январе выдали на 22% кредиток больше

Российские банки в январе увеличили выдачу новых кредиток на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 02:29
Общество

Гордума Екатеринбурга «завернула» референдум о храме Святой Екатерины

Напомним, ранее комиссия по местному самоуправлению под руководством Алексея Вихарева рекомендовала гордуме не давать согласия на проведение референдума о храме Святой Екатерины.
Обновлено в 02:38
Спорт

Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов

Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Американские военные пожаловались на соседство со змеями

Обновлено в 00:42
Армия и оружие

ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Пятимесячная девочка умерла в доме ребёнка в Хабаровске

Тело пятимесячной девочки было обнаружено накануне вечером в кроватке в помещении одной из групп дома ребёнка.
Обновлено в 02:32
Общество

Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 00:55
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Татьяна Буланова
Певица
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Заслуженная артистка России. Двукратная обладательница Национальной российской премии «Овация».
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Владислав Радимов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.
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