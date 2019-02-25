Футбол
Татьяна Буланова подала в суд на РадимоваГазета.Ru 16:22
Российская певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, сообщает "Фонтанка".
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с чего всё началось
Как писала светская пресса, Буланова и Радимов через суд расторгли соглашение о браке в 2016 году. В культурно-просветительских программах о звездах шоу-бизнеса певица сообщала, что поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения и денег ей не надо.Фонтанка.Ру11:31
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия
В Испании подтвердили смерть Игоря Малашенко
Гражданская гвардия Испании подтвердила посольству России в Мадриде факт смерти одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 16:12
Политика
Колумбия пригрозила ответить Мадуро «за насилие над Гуайдо»
Напомним, в Боготе 25 февраля прошла встреча представителей стран группы Лимы, в которой участвовал американский вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:02
Политика
Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газ
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа, выработав схемы для его маскировки под европейский.
Обновлено в 18:59
Политика
Глава МИД Ирана объявил об отставке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено в 15:10
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Экономика
FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard
Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
Обновлено в 19:09
Футбол
«Кононову нужно время — чудес не бывает»
В интервью «Известиям» Леонид Федун прокомментировал итоги прошедшей внеочередной конференции РФС, оценил перспективы Александра Дюкова на посту президента союза, а также выразил доверие главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.
Обновлено в 16:02
Спорт
Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг
Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 13:35
Политика
Посол Венесуэлы: Гумпомощь США содержала просроченные лекарства
Гуманитарная помощь, направленная Вашингтоном в Венесуэлу, содержала просроченные лекарства и испорченные продукты питания.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Суд оставил на свободе участника самосуда над школьником в Приморье
Приморский суд отклонил ходатайство следствия о домашнем аресте одного из предполагаемых участников инцидента в школе города Большой Камень.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Шакира предстанет перед испанским судом
Обновлено в 18:32
Музыка
Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис
Британский музыкант, вокалист популярной в 80-е годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.
Обновлено в 16:16
Наука
Ученые доказали связь между фастфудом и психическими заболеваниями
Употребление нездоровой пищи негативно сказывается на психическом здоровье, выяснили ученые из Университета Лома Линда в США.
Обновлено в 19:10
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Политика
На Украине хотят создать плавучий космодром
Обновлено в 18:49
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Автобус частично разорвало при ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Политика
Трамп вылетел на саммит с Ким Чен Ыном
Обновлено в 08:03
Музыка
Украинский вещатель усомнился в участии в «Евровидении» после провала с MARUV
MARUV, победившая в отборе, отказалась от участия в «Евровидении».
Обновлено в 18:51
Происшествия
У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у побережья Курильских островов во вторник, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 17:18
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Политика
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.
Обновлено в 08:52
Политика
Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции
Как выступили на выборах пророссийские силы 24 февраля в Молдавии прошли выборы в парламент; избирательный порог в 6% преодолели четыре политические силы.
Обновлено в 12:27
Экономика
Гастротуризм предложили сделать приоритетным направлением в России
Ассоциация культурно-гастрономического туризма направила главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину письмо с предложением внести гастрономический туризм в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России, чтобы поддержать интерес иностранных туристов к российским регионам.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
На Украине по пути на учения сломался новейший военный вездеход
В понедельник, 25 февраля, украинские СМИ сообщили о поломке новейшего украинского вездехода, следовавшего на учения.
Обновлено в 08:38
Общество
Водительское удостоверение станет электронным
Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Серебряков объяснил свои слова о России
Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
Обновлено в 06:30
Общество
Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде
Внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13
Экономика
Выручка «Вымпелкома» выросла на 7,8%
EBITDA снизилась на 0,9% — до 24,9 млрд руб. Основные причины сокращения EBITDA — рост платы за радиочастотный спектр на 0,9 млрд руб. и интеграция магазинов "Евросети", которая обошлась компании в 0,4 млрд руб. Квартальная выручка самой VEON в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,1% в годовом выражении — до $2,249 млрд, следует из отчетности компании по МСФО.
Обновлено в 03:56