Татьяна Буланова подала на Радимова в судПетербургский дневник 15:18

Как писала светская пресса, Буланова и Радимов через суд расторгли соглашение о браке в 2016 году. В культурно-просветительских программах о звездах шоу-бизнеса певица сообщала, что поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения и денег ей не надо.

с чего всё началось

«Фонтанка» сегодня сообщила, что певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа, экс-футболиста «Зенита» Владислава Радимова. По информации «Фонтанки», 25 февраля певица подала заявление в судебный участок №11 Василеостровского района.

Татьяна Буланова подала на Радимова в суд

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