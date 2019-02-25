Футбол

Татьяна Буланова подала на Радимова в судПетербургский дневник 15:18

«Фонтанка» сегодня сообщила, что певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа, экс-футболиста «Зенита» Владислава Радимова. По информации «Фонтанки», 25 февраля певица подала заявление в судебный участок №11 Василеостровского района.
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с чего всё началось

Буланова подала в суд на Радимова, а Кержаков задолжал 13 млн первому ребенку

Как писала светская пресса, Буланова и Радимов через суд расторгли соглашение о браке в 2016 году. В культурно-просветительских программах о звездах шоу-бизнеса певица сообщала, что поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения и денег ей не надо.
Фонтанка.Ру11:31

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Татьяна Буланова прокомментировала решение взыскать через суд алименты с Радимова

78.ru16:47

Буланова подала в суд на Радимова, а Кержаков задолжал 13 млн первому ребенку

Фонтанка.Ру11:31

Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа

Neva.Today15:58

Буланова подала в суд на Радимова за неуплату алиментов

Чемпионат15:26

СМИ: Татьяна Буланова подала в суд на Радимова за неуплату алиментов

Телеканал Санкт-Петербург17:29

Татьяна Буланова подала на Радимова в суд

Петербургский дневник15:18

Буланова подала в суд на Радимова. Певица хочет взыскать алименты с бывшего мужа

Sport24.ru16:04
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Политика

Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газ

Обновлено в 18:59
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Суд в Австралии признал кардинала Джорджа Пелла виновным в педофилии

Речь идет о пяти эпизодах насилия над 13-летними мальчиками. Это было 22 года назад, передает агентство «Рейтер».
Обновлено в 20:09
Спорт

Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг

Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 13:35
Происшествия

ФСБ задержало боевиков, планировавших подорвать штаб-квартиру ГРУ

Террористов, собиравшихся взорвать штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе, вычислили и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
Обновлено в 18:19
Экономика

Власти США обвинили Маска в нарушении соглашения с регулятором

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что основатель Tesla миллиардер Илон Маск нарушил соглашение, опубликовав твит без согласования с регулятором, говорится в ходатайстве в суд.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Посольство: в Испании расследуют обстоятельства смерти Малашенко

В Испании сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту смерти одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 18:17
Политика

Глава МИД Ирана объявил об отставке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено в 15:10
Музыка

Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение

Обновлено в 11:51
Происшествия

В ЕАО двое детей погибли при пожаре

Обновлено в 19:57
Политика

Посол Венесуэлы заявил о просроченных лекарствах в гумпомощи США

В направленном из США в Венесуэлу гуманитарном конвое были просроченные лекарства и испорченные продукты питания.
Обновлено в 20:05
Политика

Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Российскому «Посейдону» нашли применение

Обновлено в 20:02
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил десять ракетных комплексов «Бал»

Обновлено в 20:31
Общество

Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения – мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов – для отбора и лабораторных исследований.
Обновлено в 16:44
Музыка

Украинский вещатель не исключил прекращения участия в «Евровидении»

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс.
Обновлено в 20:07
Политика

Гуайдо заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе

Провозгласивший себя президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо намерен вернуться на родину из Колумбии на этой неделе, сообщило чилийское радио BioBio.
Обновлено в 19:00
Космос

Следующий грузовик Dragon полетит на МКС в конце апреля

В период с 2012 по 2018 годы к МКС были отправлены 17 американских грузовиков Dragon, который был создан компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 19:28
Авто

Названы автомобили, которые ржавеют уже через три года после покупки

Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Суд отпустил жителя Приморья, окунувшего школьника в унитаз

Суд в Приморье освободил из изолятора временного содержания мужчину, который окунул школьника-хулигана головой в унитаз.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Националиста Дацика выпустили на свободу

Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Экономика

Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Политика

Серебряков объяснил свои слова о России

Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
Обновлено в 06:30
Политика

Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви

Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Авто

В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Экономика

FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard

Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
Обновлено в 19:09
Происшествия

Автобус частично разорвало при ДТП в Москве

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Хоккей

Форвард «Авангарда» Манукян не доиграл первый матч серии с «Ак Барсом»

Обновлено в 13:40
Экономика

Выручка «Вымпелкома» выросла на 7,8%

EBITDA снизилась на 0,9% — до 24,9 млрд руб. Основные причины сокращения EBITDA — рост платы за радиочастотный спектр на 0,9 млрд руб. и интеграция магазинов "Евросети", которая обошлась компании в 0,4 млрд руб. Квартальная выручка самой VEON в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,1% в годовом выражении — до $2,249 млрд, следует из отчетности компании по МСФО.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде

Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио.
Обновлено в 18:24
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Татьяна Буланова
Певица
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Заслуженная артистка России. Двукратная обладательница Национальной российской премии «Овация».
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Владислав Радимов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.
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