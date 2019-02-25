Футбол
Татьяна Буланова подала на Радимова в судПетербургский дневник 15:18
«Фонтанка» сегодня сообщила, что певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа, экс-футболиста «Зенита» Владислава Радимова. По информации «Фонтанки», 25 февраля певица подала заявление в судебный участок №11 Василеостровского района.
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с чего всё началось
Как писала светская пресса, Буланова и Радимов через суд расторгли соглашение о браке в 2016 году. В культурно-просветительских программах о звездах шоу-бизнеса певица сообщала, что поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения и денег ей не надо.Фонтанка.Ру11:31
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Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 20:37
Происшествия
Суд в Австралии признал кардинала Джорджа Пелла виновным в педофилии
Речь идет о пяти эпизодах насилия над 13-летними мальчиками. Это было 22 года назад, передает агентство «Рейтер».
Обновлено в 20:09
Спорт
Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг
Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 13:35
Происшествия
ФСБ задержало боевиков, планировавших подорвать штаб-квартиру ГРУ
Террористов, собиравшихся взорвать штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе, вычислили и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
Обновлено в 18:19
Экономика
Власти США обвинили Маска в нарушении соглашения с регулятором
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что основатель Tesla миллиардер Илон Маск нарушил соглашение, опубликовав твит без согласования с регулятором, говорится в ходатайстве в суд.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Посольство: в Испании расследуют обстоятельства смерти Малашенко
В Испании сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту смерти одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 18:17
Политика
Глава МИД Ирана объявил об отставке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено в 15:10
Музыка
Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
Обновлено в 11:51
Происшествия
В ЕАО двое детей погибли при пожаре
Обновлено в 19:57
Политика
Посол Венесуэлы заявил о просроченных лекарствах в гумпомощи США
В направленном из США в Венесуэлу гуманитарном конвое были просроченные лекарства и испорченные продукты питания.
Обновлено в 20:05
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Российскому «Посейдону» нашли применение
Обновлено в 20:02
Общество
Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения – мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов – для отбора и лабораторных исследований.
Обновлено в 16:44
Музыка
Украинский вещатель не исключил прекращения участия в «Евровидении»
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс.
Обновлено в 20:07
Политика
Гуайдо заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе
Провозгласивший себя президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо намерен вернуться на родину из Колумбии на этой неделе, сообщило чилийское радио BioBio.
Обновлено в 19:00
Космос
Следующий грузовик Dragon полетит на МКС в конце апреля
В период с 2012 по 2018 годы к МКС были отправлены 17 американских грузовиков Dragon, который был создан компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 19:28
Авто
Названы автомобили, которые ржавеют уже через три года после покупки
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Суд отпустил жителя Приморья, окунувшего школьника в унитаз
Суд в Приморье освободил из изолятора временного содержания мужчину, который окунул школьника-хулигана головой в унитаз.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Политика
Серебряков объяснил свои слова о России
Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
Обновлено в 06:30
Политика
Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви
Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Экономика
FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard
Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Автобус частично разорвало при ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Экономика
Выручка «Вымпелкома» выросла на 7,8%
EBITDA снизилась на 0,9% — до 24,9 млрд руб. Основные причины сокращения EBITDA — рост платы за радиочастотный спектр на 0,9 млрд руб. и интеграция магазинов "Евросети", которая обошлась компании в 0,4 млрд руб. Квартальная выручка самой VEON в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,1% в годовом выражении — до $2,249 млрд, следует из отчетности компании по МСФО.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде
Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио.
Обновлено в 18:24