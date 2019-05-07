Энергетика
«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%ТАСС 04:43
Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Объем добычи нефти компанией в апреле текущего года составил 2,42 млн т.
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Татнефть в январе-апреле 2019 года нарастила добычу до 9,644 млн тонн нефти
Агентство нефтегазовой информации05:11
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