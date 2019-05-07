Энергетика
«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%ТАСС 04:43
Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Объем добычи нефти компанией в апреле текущего года составил 2,42 млн т.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарём США Майком Помпео в финском Рованиеми.
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Общество
Первый канал спросили о голосовавших за дочь Алсу регионах РФ
Ранее "Лента.ру" сообщила о том, что необычно активное голосование в поддержку Микеллы Абрамовой велось из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
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Футбол
Губернатор Тульской области назвал Дзюбу великим игроком
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью газете «Известия» назвал нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу великим игроком и настоящим лидером.
Обновлено вчера в 21:15
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Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек
В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
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Экономика
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Обновлено в 03:14
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
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Обновлено в 02:38
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Дилеры УАЗа начали принимать заказы на особую экспедиционную версию внедорожника «Хантер».
Обновлено в 05:39
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
Обновлено в 06:07
Экономика
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам за привлечение в РФ интуристов
Фото: www.mos.ru «Утвердить правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов», - говорится в постановлении, подписанном премьером Дмитрием Медведевым 30 апреля и размещенном во вторник на портале правовой информации.
Обновлено в 04:35
Политика
Правительство РФ намерено предоставлять бессрочный вид на жительство
Если иностранный гражданин в течение двух лет после получения права бессрочного вида на жительство не подтвердил факт проживания, то документы аннулируются.
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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Общество
В Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск
В столице СКФО впервые провели парад дошкольных войск.
Обновлено вчера в 07:57
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.
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Кино
Режиссеры «Мстителей 4» оценили перспективы Капитана Америки
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Экономика
Банк Morgan Stanley свернет деятельность в России
Свой Городской ипотечный банк в России Morgan Stanley продал в 2010 году.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Озвучены версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствие рассматривает разные версии авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:13
Технологии
Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года
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Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
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Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
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Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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