Энергетика

«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%ТАСС 04:43

Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Объем добычи нефти компанией в апреле текущего года составил 2,42 млн т.
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«Татнефть» в январе-апреле увеличила добычу на 3%

Финмаркет03:13

«Татнефть» увеличила добычу на три процента

ФедералПресс04:52

«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%

ТАСС04:43

«Татнефть» в январе—апреле увеличила добычу нефти на 3% — до 9,8 млн тонн

Rambler News Service04:12

«Татнефть» увеличила добычу нефти на 3%

Реальное время05:43

«Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца

Ведомости03:12

«Татнефть» в апреле увеличила добычу на 2%

Finam.Ru02:25
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