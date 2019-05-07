Энергетика
«Татнефть» увеличила добычу за четыре месяцаВедомости 03:12
Группа «Татнефть» в январе-апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании. С начала года «Татнефть» построила и сдала 148 скважин, а также отремонтировала более четырех тысяч скважин.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
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К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно - лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
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ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
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В ДНР начали прием документов на получение российского паспорта
Прием заявлений на получение российского паспорта в миграционной службе ДНР начали с 3 мая.
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Ученые сняли на видео, как иммунная система убивает бактерии
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Православные встречают Радоницу
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Роскачество назвало лучшие бренды акустических систем
Роскачество провело исследование акустических систем.
Обновлено в 02:27
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Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Ошибка пилотов - приоритетная версия катастрофы самолета SSJ-100, в которой погиб 41 человек, утверждают близкие к расследованию источники "Коммерсанта".
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Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге
Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Наука
Первый в мире самолет без закрылков испытали в Британии
В Великобритании совершил свой первый полет экспериментальный беспилотник Magma, созданный инженерами компании BAE Systems.
Обновлено в 02:16
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
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В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Шарапова пришла на бал с бойфрендом-миллионером
Шарапова впервые появляется на балу Института костюма, в отличие, например, от другой знаменитой на весь мир российской красавицы Ирины Шейк.
Обновлено в 03:13
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
Расходы на чиновников в Хабаровском крае будут сокращены на 15%
Министерства и ведомства Хабаровского края проведут оптимизацию расходов, траты на чиновников будут сокращены на 15%, сообщил во вторник глава края Сергей Фургал на совещании в правительстве региона.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Авто
Пикап Bentley продадут на аукционе
Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:07
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
В Сети появились качественные изображения OnePlus 7 Pro
Ожидается, что смартфон OnePlus 7 Pro получит процессор Snapdragon 855, до 12 гигабайтов ОЗУ и 512 гигабайтов ПЗУ.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Пермском крае похитили предпринимателя
В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53