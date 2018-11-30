Энергетика

«Татнефть» удвоила прибыль. Аналитики предсказали рост котировок
РБК
09:24

Прибыль за январь—сентябрь удвоилась. Благодаря росту цен на нефть выручка в третьем квартале выросла на 48,4% в сравнении с сопоставимым кварталом прошлого года, до 252,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 69 млрд руб, показатель EBITDA вырос на 127,6%, до 94,4 млрд руб.
РБК09:24

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Чистая прибыль «Татнефти» в III квартале выросла в 2,6 раза год к году

АБН10:05

«Татнефть» удвоила прибыль. Аналитики предсказали рост котировок

РБК09:24

Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в январе-сентябре на 100%

Вести.Финанс05:25

«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза

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Прибыль акционеров «Татнефти» за 9 месяцев выросла почти в 2 раза

Finam.Ru04:03

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в III квартале в 2,6 раза — до 68,9 млрд рублей

Rambler News Service03:53

Шинный комплекс «Татнефти» за 9 месяцев увеличил выпуск автопокрышек на 17,4%

ИА Девон04:30
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:12, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель

Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,3%, до $59,12 за баррель.
Обновлено в 06:56
Энергетика

Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%

Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Обновлено в 09:30
Энергетика

АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG

АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика

Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15%

Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».
Обновлено в 10:15
Энергетика

В 2019 году дефицит госбюджета Азербайджана составит 2,5% ВВП

Парламент Азербайджана сегодня одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на 2019 год с дефицитом 2 млрд 22 млн манатов, или 2,5% ВВП.
Обновлено в 10:08
Энергетика

ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС

Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено в 09:05
Энергетика

Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля

В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.
Обновлено в 06:23
Энергетика

Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн

Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика

Эксперт объясняет, почему рост стоимости бензина неизбежен

Сегодня, 30 ноября, в рамках программы развития коммуникаций «Среда общения» компании «Газпром нефть» прошла встреча с российским экспертом в области ТЭК, заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.
Обновлено в 06:54
Энергетика

«Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин

На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.
Обновлено в 02:33
Энергетика

Ярославская область вновь наращивает газовый долг

Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика

Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз

Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено в 10:00
Энергетика

Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка

Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика

«Газпром нефть» до 2030 г будет ежегодно вкладывать в геологоразведку 30-35 млрд руб

"Газпром нефть" в соответствии со стратегией развития до 2030 года планирует обеспечить ежегодный объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на уровне 30-35 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.
Обновлено в 07:06
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Российская нефтяная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Штаб-квартира - в Альметьевске. Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти. По данным рейтинга медиахолдинга «Эксперт» занимала 15 место по объёмам реализации продукции в 2016 году среди российских компаний.
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