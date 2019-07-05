Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской NesteREGNUM 03:57
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.
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с чего всё началось
По словам главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на северо-западе страны — одного из самых приоритетных регионов для российской компании, является существенным вкладом в достижение стратегических целей, в том числе реализацию около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.News.ru03:38
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Кудрин назвал «печальной новостью» покупку «Татнефтью» сети АЗС в Петербурге
Rambler News Service11:52
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