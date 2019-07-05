ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

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