Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской NesteREGNUM 03:57
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.
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Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской поговоркой
Обновлено в 06:37
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Футбол
В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассекретила повзрослевшего старшего сына
Накануне Эвелина все-таки рассекретила повзрослевшего наследника.
Обновлено в 06:09
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля
Обновлено в 07:50
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Общество
Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Оньекуру
22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.
Обновлено в 05:47
Космос
С космодрома Восточный в 2020 году проведут до шести пусков ракет
Дмитрий Рогозин заявил, что на этот космодром планируется переводить коммерческие и государственные пуски От четырех до шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в 2020 году.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 06:32
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
Думе предложили запретить подозреваемым в терроризме работать в НКО
Принятие предложенного законопроекта позволит дополнительно защитить некоммерческий сектор от его использования для финансирования терроризма, и снизит его уязвимость, говорится в пояснительной записке к поправкам.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в пригороде Петербурга
Пять человек оказались в числе пострадавших в столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и маршрутки с пассажирами в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Российские военные проводят учения в Черном море
Обновлено в 05:11
Спорт
Лебедев отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова
Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки в 2009 году во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, передает Sport24.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Порошенко за два месяца снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 09:31