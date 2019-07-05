Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской NesteREGNUM 03:57
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.
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Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Наука
В Курчатовском институте разработали новый метод лечения рака
Новый метод основан на использовании радионуклида свинца-212 – его альфа-частицы эффективно воздействуют на раковые клетки, но при этом обладают очень коротким пробегом в ткани.
Обновлено в 06:33
Экономика
Сбербанк подтвердил получение всех разрешений для продажи Denizbank
Все необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка - Denizbank - банку Emirates NBD Bank документы получены.
Обновлено в 05:15
Общество
Федор Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями
Самолет «Летающая Лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 05:20
Здоровье
В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров
Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение»
Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Происшествия
На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Футбол
Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»
В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
Обновлено в 07:31
Энергетика
Китай начал строительство среднего участка «Силы Сибири»
Государственная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) начала строительство на территории страны среднего участка газопровода «Сила Сибири», сообщает 5 июля пресс-служба корпорации.
Обновлено в 05:02
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Бывший губернатор Рио Сержио Кабрал, который уже отбывает срок в тюрьме по делу о коррупции, в очередной раз предстал перед уголовным судом Бразилии и заявил, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии голосования за столицу Игр-2016, - в том числе и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию из России Александра Попова.
Обновлено в 06:02
Финансы
Сбербанк пообещал найти решение по ситуации с Utair
Сбербанк пообещал найти решение по урегулированию ситуации с долгом компании Utair.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Стало известно, почему некоторые люди плохо спят ночью
Сотрудники американского Университета Брауна рассказали, по каким причинам люди чаще всего плохо спят ночью, передает издание «Planet Today».
Обновлено в 04:54
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Технологии
Эксперты назвали самые популярные у хакеров почтовые сервисы рунета
Как отмечают эксперты, в прошлом году почтовые сервисы «окончательно утвердились» в качестве самого популярного метода рассылки вредоносного софта.
Обновлено в 06:46